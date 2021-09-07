Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19 – ВОЗ

Планета вышла на плато по заболеваемости COVID-19, хотя картина в разных регионах отличается, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ванн Керхове.

"Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне, - отметила она. - В последнее время ежедневно выявляется 4,4 - 4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 72 - 78 тыс. смертей".

По ее словам, в Северной и Южной Америках наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе - снижение числа выявляемых случаев и повышение смертности, а в Африке, например, цифры идут на спад, передает ТАСС.

"Ситуация вызывает обеспокоенность, - подытожила эксперт. - Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией".

Обеспокоенность выразил и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. "Мы возвращаемся к ситуации, в которой мы не хотели бы оказаться, - заметил он. - В некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости".