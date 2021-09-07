07 Сентября 2021
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Общество В России
Техосмотр автомобиля (2021) | Фото: Накануне.RU

Правительство готово упросить процедуру техосмотра автомобилей и мотоциклов - Хуснуллин

Правительство России согласно пойти на упрощение процедуры техосмотра для автомобилей и мотоциклов. Соответствующий законопроект будет разработан и внесен в Госдуму совместно с "Единой Россией", которую в кабмине назвали инициатором упрощения.

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина поддержала инициативу, отметив, что за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник.

Теперь процедуру техосмотра нужно будет проходить только при смене владельца, если автомобилю больше четырех лет, во всех остальных случаях она будет добровольной.

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Теги: техосмотр, упрощение, марат хуснуллин, правительство



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