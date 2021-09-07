07 Сентября 2021
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Общество В России Москва
Николай Платошкин в Мосгорсуде 31.08.20 (2020) | Фото: vk.com/platoshkin.nikolay

После жалобы суд скостил Платошкину три месяца условного срока

Суд рассмотрел апелляционную жалобу лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина и скостил ему три месяца условного срока. Таким образом, теперь Платошкин приговорен к 4 годам 9 месяцам условного срока, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката политика.

В силе также остался штраф в 700 тыс. руб., назначенный судом первой инстанции.

Напомним, суд посчитал политика виновным в склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков. Платошкин себя виновным не признал и все время заявлял о политической мотивации всех возбужденных в отношении него дел.

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Теги: николай платошкин, условный срок, жалоба, штраф, приговор



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