После жалобы суд скостил Платошкину три месяца условного срока

Суд рассмотрел апелляционную жалобу лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина и скостил ему три месяца условного срока. Таким образом, теперь Платошкин приговорен к 4 годам 9 месяцам условного срока, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката политика.

В силе также остался штраф в 700 тыс. руб., назначенный судом первой инстанции.

Напомним, суд посчитал политика виновным в склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков. Платошкин себя виновным не признал и все время заявлял о политической мотивации всех возбужденных в отношении него дел.