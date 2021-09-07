Губернатор Югры Наталья Комарова покачала мэра на качелях в парке

Губернатор Югры Наталья Комарова покачала на качелях главу поселка Федоровский Николая Рудышина. Видео опубликовано в группе главы Сургутского района Андрея Трубецкого "Глава в районе" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Забавный инцидент произошел во время открытия в Федоровском нового парка.

В видеоролике мэр Федоровского усаживается на качели, а губернатор начинает его качать. Но долго насладиться катанием на качелях Комарова Рудышину не позволила - спустя несколько секунд она остановила его.

"Давай, вставай. Работать пойдем", - скомандовала губернатор.

Новый современный парк в Федоровском открыли на месте бывшего пустыря. Здесь выкопали искусственный водоем, построили мост, проложили тротуары. В парке даже есть Wi-Fi