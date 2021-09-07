07 Сентября 2021
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Николай Рудышин (2020) | Фото: admsr.ru/smi/news/5192/163231/

Губернатор Югры Наталья Комарова покачала мэра на качелях в парке

Губернатор Югры Наталья Комарова покачала на качелях главу поселка Федоровский Николая Рудышина. Видео опубликовано в группе главы Сургутского района Андрея Трубецкого "Глава в районе" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Забавный инцидент произошел во время открытия в Федоровском нового парка.

В видеоролике мэр Федоровского усаживается на качели, а губернатор начинает его качать. Но долго насладиться катанием на качелях Комарова Рудышину не позволила - спустя несколько секунд она остановила его.

"Давай, вставай. Работать пойдем", - скомандовала губернатор.

Новый современный парк в Федоровском открыли на месте бывшего пустыря. Здесь выкопали искусственный водоем, построили мост, проложили тротуары. В парке даже есть Wi-Fi

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Теги: Наталья Комарова, качели, Федоровский, Николай Рудышин



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