Больше 92% госпитализируемых с коронавирусом – не привиты – Минздрав

Большая часть пациентов, которых приходится госпитализировать с COVID-19, не имеют прививки от коронавируса. Также вакцинированные граждане не попадают в реанимации, заявил журналистам глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали - это пациенты невакцинированные. Те же, которые вакцинированные поступают, - это, как правило, легкое течение, они не попадают в реанимации", - цитирует министра ТАСС.