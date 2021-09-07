07 Сентября 2021
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Экономика Приволжский ФО
(2005) | Фото: www.ural-chel.ru

В Чувашии введен режим ЧС из-за сильной засухи и гибели урожая

В Чувашии ввели режим ЧС регионального характера из-за сильной засухи и гибели значительной части урожая. Об этом на правительственной комиссии заявил глава республики Олег Николаев.

По предварительным данным администраций муниципальных районов, в республике от почвенной засухи пострадали посевы 53 сельхозтоваропроизводителей на площади 5,7 тыс. га. Размер ущерба составляет 300,4 млн руб.

Засуху фиксируют в восьми районах республики, на которые приходится значительные площади посевов зерновых культур, картофеля, овощей открытого грунта. По данным Чувашстата в текущем году доля указанных районов в общей площади зерновых и зернобобовых культур составляет 42,1%, картофеля – 54,1%, овощей открытого грунта – 43,7%.

"В период вегетации в течение трех декад подряд запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составлял менее 10 мм. В результате почвенной засухи произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур", - сообщила ио министра сельского хозяйства Чувашии.

В целом по республике снижение урожайности зерновых к прошлому году составляет 39,9%, к среднему значению за пять лет – на 25,7%, картофеля – на 16,6% и 13,1%, овощей – на 21,4% и 9,2% соответственно.

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Теги: чувашия, засуха, урожай, режим чс



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