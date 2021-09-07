Главу Магнитогорска будут выбирать из трех кандидатов

На пост главы Магнитогорска претендуют три человека. Конкурс по отбору кандидатур на должность руководителя города состоится 19 октября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского собрания депутатов, документы на участие в конкурсе подали три кандидата: заместитель директора ООО "Передовые инженерные технологии" Анатолий Ефименко, глава города Сергей Бердников и ведущий инженер цеха "Прокатсервис №5" ООО "ОСК" Денис Савельев.

Добавим, что срок полномочий главы Магнитогорска Сергей Бердникова истекает в октябре этого года.