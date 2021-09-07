Роспотребнадзор определился с тем, сколько можно использовать гаджеты школьникам

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по продолжительности использования в школах гаджетов.

Ведомство напомнило, что до 50% школьников приобретают к концу школы близорукость и в дальнейшем вынуждены носить очки всю жизнь. Но, несмотря на вред для зрения, все равно рекомендует использовать в школах гаджеты, предупреждая, что у школьников могут появиться нарушения зрения. В этом случае родителям нужно обращаться к врачу.

Для интерактивной доски, интерактивной панели, персонального компьютера, ноутбука и планшета ведомство установило общую продолжительность их использования на уроке от 10-15 минут в младших классах до 30-35 минут в старших.

Суммарная ежедневная продолжительность использования этих средств в школе и дома в 3-4 раза больше. Это примерно столько же, сколько рекомендовал год назад Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей при РАН и Минздраве. До 5 лет использование любых электронных средств запрещается.

Ведущий радиобиолог России, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктор биологических наук Олег Григорьев считает, что современных детей подвергают огромным дозам облучения, что приводит к детской онкологии, ухудшает зрение и нервную систему. Он прогнозирует, что современные дети будут массово нетрудоспособны. И советует минимум до 12 лет вообще не использовать гаджеты, ограждая от них детей как можно дольше в целях сохранения здоровья.