07 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Трамвайные рельсы в Академический район Екатеринбурга (2021) | Фото: instagram.com/glava.ekb

В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по строительству трамвайной ветки до Академического

Жителям Екатеринбурга предложили поучаствовать в общественных обсуждениях по проекту межевания территории, предназначенной для строительства трамвайной ветки в Академическом районе. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, обсудить вопрос понадобилось из-за внесения изменения в ранее утвержденную документацию по планировке территории. Таким образом, планируется включить в границы проектирования участки улиц Зоологическая и Академика Бардина, а также уточнить перечень изымаемых территорий. Ознакомиться с проектом и задать вопрос можно здесь.

Общественные обсуждения пройдут с 7 сентября по 12 октября с соблюдением всех профилактических мер по защите населения от COVID-19. Принять участие в них могут только граждане, в отношении которых подготовлен данный проект, а также правообладатели помещений, земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, которые находятся в границе этой территории.

С проектами также можно будет ознакомиться на экспозиции, организованной в холле второго этажа здания городской администрации по адресу: проспект Ленина, 24а с 14 по 28 сентября 2021 года. Время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00.

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Теги: Академический, трамвайная ветка, Екатеринбург, общественные обсуждения



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