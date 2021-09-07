07 Сентября 2021
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

Убийство девочек в Кузбассе: судимый педофил после освобождения нарушал условия надзора

После убийства двух школьниц в городе Киселевске Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело о халатности органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, которые освободились из мест лишения свободы.

Дело заведено по статье 293 УК РФ, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Напомним, 6 сентября в Киселевске две 10-летние девочки не вернулись из школы. В результате поисков следователи вышли на видеозапись из магазина. На ней видно, как взрослый мужчина покупает девочкам сладости, а потом уходит с ними в неизвестном направлении.

Одним из подозреваемых стал 41-летний Виктор Пестерников. В 2019 году мужчина освободился из колонии после 10 лет – он сидел за "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего". Позже Пестерников был задержан, он признался, что изнасиловал и задушил девочек. Также он показал место, где было совершено преступление. Тела пропавших детей нашли в одном из заброшенных домов.

По данным следствия, в апреле 2019 года подозреваемый вышел из тюрьмы, его поставили на административный надзор. До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. При этом мужчина переехал в другой город, но на учет так и не встал.

Следствие также проверит семьи, в которых жили убитые дети.

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Теги: киселевск, школьницы, убийство



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