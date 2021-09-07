В Подмосковье девушка потеряла сознание и очнулась вся в крови из-за резкой остановки лифта

Следственный комитет начал проверку после сообщений о девушке, которая получила травмы в результате резкой остановки лифта в одном из жилых комплексов в Подмосковье.

ЧП произошло в Красногорске.

Девушка зашла в лифт на 31-м этаже и хотела спуститься вниз, но лифт резко поехал наверх, застрял между 42 и 43 этажами, потом провалился на полтора метра.

Пострадавшая рассказала, что почувствовала запах гари, потом потеряла сознание, а когда очнулась, поднялась и посмотрела на себя в зеркало, то была вся в крови.