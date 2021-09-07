07 Сентября 2021
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Политика Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В ЦОН проверили сообщения о возможном подкупе избирателей в Екатеринбурге

В Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области проверили сообщения о возможном подкупе избирателей. Данные не подтвердились.

Ранее в интернете появилась информация, что избирателю поступило предложение проголосовать за конкретную партию и получить за это в подарок сертификат на услуги одного из парков отдыха в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском ЦОН, их специалисты позвонили по указанному в сообщении телефону. Выяснилось, что подобные предложения сотрудники компании, которой принадлежит номер, не озвучивают и никаких акций по привлечению избирателей не проводят.

"Сообщение о правонарушении не подтвердилось", - отметили в Центре общественного наблюдения.

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Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: избиратели, подкуп, ЦОН, Екатеринбург



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