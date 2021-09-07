В России почти треть смертей - это граждане трудоспособного возраста, 80% из них мужчины

Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, и 80% из них мужчины. Об этом на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, это основная причина низкой продолжительности жизни. Также она признала, что 55% в общей структуре смертности составляют сердечно-сосудистые заболевания. Именно они являются главной бедой России. Это сегодня подтвердил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на научно-практической конференции "Кардиология на марше 2021".

Из-за огромной смертности мужчин в трудоспособном возрасте в России наблюдается большой дисбаланс в численности полов. По состоянию на начало 2021 года женщин было на 10,5 млн, или на 15%, больше, чем мужчин. Перекос в численности женщин быстро увеличивается после 50 лет. В возрасте 60-64 года женщин больше на 37%. В более старших возрастах - еще больше.

Смертность мужчин более высока во всех возрастах. Уже в возрасте 15 лет и старше - более чем в два раза. Причем во всех возрастных группах от 20 до 65 лет смертность у мужчин почти в три раза выше, чем у женщин. Только в самых старых возрастах эта разница постепенно выравнивается. Мужчины преждевременно умирают.

В результате, при нынешнем уровне смертности, до возраста 60 лет доживают 88% женщин, но лишь 71% мужчин. Если же взять новый пенсионный возраст для мужчин, то только 61%. Иными словами, до пенсионного возраста не доживают 12% женщин, но 40% мужчин. Женщины живут в среднем на 10 лет дольше.

Недавно председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов назвал Голикову "королевой смерти" за ужасающие результаты ее кураторства над демографией.