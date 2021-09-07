"Странно было бы решать проблему корыстолюбия в жизни Церкви в рамках общения со СМИ" – Легойда

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал скандал с чувашским священником Романом Степановым.

Напомним, накануне Степанов опубликовал в сети видео, в котором призвал высших сановников РПЦ публиковать декларации о доходах, чтобы снять возмущение прихожан, обвиняющих Церковь в коррупции. В тот же день митрополит Чувашский и Чебоксарский Савватий выпустил указ о запрете на служение для Степанова.

В запрете ничего не говорилось про антикоррупционное обращение священника, но его обвинили в употреблении наркотиков, блудной связи с женщиной и желании хайпануть. Степанов в ответ обвинил митрополита в разглашении тайны исповеди и действиях по указанию "сверху". В частности, священник заявил, что указ митрополита был связан со звонком Легойды.

В своем Telegram-канале Легойда заявил, что его отдел в РПЦ не имеет отношения к произошедшему инциденту.

"Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея", - написал Легойда (авторское написание в цитатах сохранено – прим. ред.).

Также Легойда попросил журналистов не рассматривать Степанова как "совесть Церкви".

"В указе вполне обстоятельно изложены причины запрещения священника Романа Степанова в служении. А его последующие действия, в том числе попытки ввести в заблуждение общественность рассказами про "звонок из Москвы", увы, еще раз свидетельствует не в его пользу. Сожалеть можно лишь о том, что долготерпение, которое проявлял архиерей по отношению к данному клирику, не привело пока к его исправлению", - пишет Легойда.

Наконец, глава синодального отдела пояснил позицию по поводу стяжательства священников: обсуждать эту проблему публично в РПЦ не намерены: "Проблема корыстолюбия, о которой вышеуказанный священник говорил в своем обращении, не нова, и существует в жизни Церкви еще с апостольских времен, и странно было бы ее решать не путем внутрицерковного обсуждения, исповеди и покаяния, а в рамках общения со СМИ. В Церкви созданы и работают механизмы обсуждения и решения подобных проблем; в частности - Межсоборное присутствие".