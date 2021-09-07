Южноуральца, разместившего фото Гитлера на сайте "Бессмертного Полка", приговорили к штрафу

Челябинский областной суд приговорил 19-летнего местного жителя к штрафу в размере 50 тысяч рублей за реабилитацию нацизма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в мае через телефон разместил на странице акции "Бессмертный Полк" фотографию Гитлера. Эта заявка была обнаружена модератором акции и заблокирована.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.