СК просит лишь оштрафовать подростков, прикуривших от Вечного огня в Севастополе

В Севастополе подростков, прикуривавших сигареты от Вечного огня мемориального комплекса в честь 100-летия окончания Гражданской войны, накажут лишь судебным штрафом.

Следователи просят прекратить уголовное дело против троих несовершеннолетних, которым следствие вменяло вандализм, совершенный группой лиц.

Как сообщает Следственный комитет РФ, во время следственных действий подростки рассказали, что в тот момент были пьяны. Юноши и девушка искренне извинились за свой проступок, заявили в ведомстве.

Подростки полностью признали свою вину. Им поручили провести работы по уборке данного мемориального комплекса и прилегающей территории.

В конце августа в Севастополе возбудили уголовное дело о вандализме по поручению главы СКР Александра Бастрыкина на троих подростков, прикуривших сигареты от вечного огня на мемориале.

Было выявлено видео, на котором юноши прикуривают, снятое их спутницами, оно сопровождалось смехом, сообщали в СК. Нарушителей установили – ими оказались 16-летние школьники.