Тюмень может накрыть смогом от лесных пожаров в соседних регионах

Жителей Тюмени предупредили, что город снова может накрыть смогом, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным регионального оперштаба, сегодня в регионе действуют 14 лесных пожаров, в том числе локализованные. Четыре лесных пожара были зарегистрированы в Тюменском районе. Лесопожарные формирования продолжают тушить пожары.

Причиной возможного задымления в оперштабе называют эти очаги возгорания.

Также ветер может донести дым от пожаров в соседних регионах - Курганской, Челябинской и Свердловской областях.