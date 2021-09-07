07 Сентября 2021
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смог в Тюмени, лесные пожары (2021) | Фото: vk.com/incident_tmn

Тюмень может накрыть смогом от лесных пожаров в соседних регионах

Жителей Тюмени предупредили, что город снова может накрыть смогом, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным регионального оперштаба, сегодня в регионе действуют 14 лесных пожаров, в том числе локализованные. Четыре лесных пожара были зарегистрированы в Тюменском районе. Лесопожарные формирования продолжают тушить пожары.

Причиной возможного задымления в оперштабе называют эти очаги возгорания.

Также ветер может донести дым от пожаров в соседних регионах - Курганской, Челябинской и Свердловской областях.

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Теги: лесные пожары, смог, дым



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