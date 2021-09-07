Подрядчика реконструкции моста на Циолковского в Нижнем Тагиле ждут "жесткие меры"

К подрядчику, который занимается реконструкцией моста на Циолковского в Нижнем Тагиле, применят санкции. Причиной стал срыв сроков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ранее руководители Уралстроймонтажа (УСМ) обещали открыть движение по путепроводу с 10 сентября 2021 года, однако по ряду субъективных и объективных причин сделать этого не смогут. По их словам, сегодня на объекте осуществляется устройство подпорных стен, устанавливаются очистные сооружения, выполнены мероприятия по прокладке порядка 500-600 метров канализации и продолжается строительство непосредственно путепровода. На 13-15 сентября запланирована надвижка балок.

Однако специалисты службы заказчика городского хозяйства посчитали, что на объекте не охвачены все фронты работ. Также недостаточно людей и наблюдается отсутствие части материалов, из-за которых ряд работ не производится.

"Нами будут приняты жесткие меры по принуждению подрядной организации к выполнению работ. Одной из них станет начисление штрафных санкций. Через суд заказчик будет требовать от подрядчика выплатить сумму неустойки за то, что объект не выполнен в установленные сроки", - заявил заместитель директора СЗГХ Николай Новиков.

Как добавили в мэрии, УСМ должен в ближайшее время перейти на круглосуточный режим работы на объекте, чтобы ускорить темпы строительства. По словам руководителя проекта, мост будет готов к эксплуатации "приблизительно в конце октября".

Напомним, в апреле глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев лично проверил, как идет реконструкция путепровода. Тогда мэр остался крайне недоволен увиденным.