Челябинск получит федеральные средства на создание ПЦР-центра

Челябинск получит средства из федерального бюджета на создание центра лабораторной диагностики методов полимеразной цепной реакции (ПЦР-центр), передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей на меры по борьбе с распространением инфекций. Из них 223 млн рублей направят на создание ПЦР-центров.

Они откроются в крупных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара.