07 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Челябинск получит федеральные средства на создание ПЦР-центра

Челябинск получит средства из федерального бюджета на создание центра лабораторной диагностики методов полимеразной цепной реакции (ПЦР-центр), передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей на меры по борьбе с распространением инфекций. Из них 223 млн рублей направят на создание ПЦР-центров.

Они откроются в крупных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара.

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Теги: ПЦР-центр, коронавирус, правительство,



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