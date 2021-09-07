07 Сентября 2021
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Экономика В России
Углеродный сбор для России от ЕС (2020) | Фото: oilgasforum.ru

В Думе не представили ни одного доказательства необходимости "зеленого перехода" - депутат ГД

Депутат Госдумы Николай Николаев охарактеризовал "зеленый путь" для России как неопределенный и недоказанный. Об этом он написал под видео с выступлением на Восточном экономическом форуме Анатолия Чубайса, который заявил, что для России никакого другого пути, кроме "зеленого", нет.
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Чубайс сказал, что России придется серьезно пересматривать таможенную, налоговую, внешнеэкономическую, бюджетную, кредитно-денежную политику, подстраиваясь под "зеленый путь". И другого выхода будто бы нет.

Николаев отметил, что "зеленый путь" - это весьма размытое понятие, но под этим предлогом Чубайс снова хочет переделать всю страну.

"Мы в Думе так и не увидели ни одного расчета, подтверждающего целесообразность того или иного сценария "зеленого перехода". Не увидели мы и варианты "низкоуглеродной" стратегии. Очень надеюсь, что депутаты следующего созыва начнут свою работу с детального изучения этого вопроса - слишком многое поставлено на карту", - написал он.

По его мнению, такой серьезный документ, как "низкоуглеродная стратегия", не должен рассматриваться только внутри Правительства, его нужно обсуждать публично.

Чубайс, как и глава "Сбера" Герман Греф, пугает тем, что без "зеленого перехода" доходы населения сильно упадут, а Россия отстанет от "цивилизованного мира". Причем сам Греф отнес к его рискам падение экспортной выручки, сокращение занятости, потерю бюджетных доходов и др.

Интересно, что "зеленый переход" подразумевает уход промышленности "в цифру", но член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев ранее заявлял, что цифровизация требует огромного количества энергии и обусловливает все больше выбросов углекислого газа. Так, цифровые технологии потребляют уже 12% всей вырабатываемой в мире энергии, а более 70% энергии вырабатывается на ТЭС.

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Теги: зеленая, энергетика



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