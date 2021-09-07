Дерипаска предрек еще "как минимум две волны" эпидемии коронавируса

07 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Олег Дерипаска на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Дерипаска предрек еще "как минимум две волны" эпидемии коронавируса

Российский бизнесмен Олег Дерипаска высказался о ситуации с эпидемией коронавируса и о монетарной политике, которая будет изменяться под влиянием пандемии.

"К сожалению, мы еще очень далеки от постковидной эпохи.  Страны отказались от жестких мер по борьбе с ковидом, понадеявшись на вакцинацию. В результате: пока одна половина населения вакцинировалась, вторая потеряла иммунитет, а нас ждет еще как минимум две волны. И если не локдаун и закрытие границ, а на это никто идти не хочет, нас ждут тяжелые испытания", - полагает бизнесмен.

"Нужно понять, что делать с пожилым населением и людьми с ослабленным иммунитетом. Новые штаммы дают серьезные осложнения, поскольку вирус мутирует. Список его последствий для организма становится все более зловещим", - пишет Дерипаска в своем Telegram-канале.

Он ссылается на исследования американских ученых, которые обнаружили еще одно отложенное последствие коронавируса: развитие болезней почек и снижение функциональности этого органа на 30%, что эквивалентно старению на 30 лет.

"Сейчас мало кто задумывается над этим, но процесс реабилитации может занять больше года, это неминуемо отразится на страховых компаниях – нагрузка на них возрастет. Необеспеченные эмиссии приведут к росту инфляции, которая будет не как в развитых странах – 1,5%, а 4-5%. Роль у банков станет принципиально другой. Это новая монетарная политика, которой все будут придерживаться", - заключает Дерипаска.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: олег дерипаска, пандемия, эпидемия, коронавирус, реабилитация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети