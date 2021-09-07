Дерипаска предрек еще "как минимум две волны" эпидемии коронавируса

Российский бизнесмен Олег Дерипаска высказался о ситуации с эпидемией коронавируса и о монетарной политике, которая будет изменяться под влиянием пандемии.

"К сожалению, мы еще очень далеки от постковидной эпохи. Страны отказались от жестких мер по борьбе с ковидом, понадеявшись на вакцинацию. В результате: пока одна половина населения вакцинировалась, вторая потеряла иммунитет, а нас ждет еще как минимум две волны. И если не локдаун и закрытие границ, а на это никто идти не хочет, нас ждут тяжелые испытания", - полагает бизнесмен.

"Нужно понять, что делать с пожилым населением и людьми с ослабленным иммунитетом. Новые штаммы дают серьезные осложнения, поскольку вирус мутирует. Список его последствий для организма становится все более зловещим", - пишет Дерипаска в своем Telegram-канале.

Он ссылается на исследования американских ученых, которые обнаружили еще одно отложенное последствие коронавируса: развитие болезней почек и снижение функциональности этого органа на 30%, что эквивалентно старению на 30 лет.

"Сейчас мало кто задумывается над этим, но процесс реабилитации может занять больше года, это неминуемо отразится на страховых компаниях – нагрузка на них возрастет. Необеспеченные эмиссии приведут к росту инфляции, которая будет не как в развитых странах – 1,5%, а 4-5%. Роль у банков станет принципиально другой. Это новая монетарная политика, которой все будут придерживаться", - заключает Дерипаска.