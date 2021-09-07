07 Сентября 2021
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Политика В России
Иркутский алюминиевый завод ИркАЗ Русал (2010) | Фото:пресс-служба Русал

В Кремле пока не рассматривают вопрос поддержки "Русала" из-за событий в Гвинее

События в Гвинее могут негативно сказаться на рынке алюминия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Россия внимательно следит за ситуацией и ожидает, что при любом развитии событий бизнес-интересы отечественных компаний и предпринимателей в этой стране будут обеспечены.

При этом Песков заметил, что госпереворот в Гвинее - "это новое событие", поэтому пока варианты поддержки "Русала" не рассматриваются, передает ТАСС.

5 сентября стало известно о попытке государственного переворота в западноафриканской стране. Повстанцы захватили президента Гвинеи Альфа Конде. Во главе переворота стоит руководство военного спецподразделения.

Основатель "Русала" Олег Дерипаска заявил, что рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация. "20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее источники "Коммерсанта" сообщили, что из-за госпереворота в Гвинее "Русал" может потерять до трети производства алюминия.

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Теги: дмитрий песков, русал, гвинея



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