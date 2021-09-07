В Нижневартовске умерла кандидат в депутаты окружного парламента

В Нижневартовске в 59 лет умерла экс-депутат гордумы, бывшая директор школы № 23 Светлана Титова, сообщили Накануне.RU в гордуме.

"Ушла из жизни почётный работник общего образования РФ, ветеран труда, президент региональной общественной организации "Союз поддержки творческой и научной интеллигенции и иных граждан "Компас гуманизма", депутат думы Нижневартовска третьего – пятого созывов Светлана Титова", - уточнили в думе.

Спикер парламента Максим Клец и депутаты выражают искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Светлану Викторовну.

"Она навсегда запомнится жизнерадостным, ярким и талантливым человеком. Светлая память о ней останется в сердцах всех, кто с ней работал и общался", - резюмировали в думе.

Титова выдвинула свою кандидатуру на выборы депутатов думы Югры, которые состоялся 17-19 сентября. По некоторым данным, причиной смерти якобы стал коронавирус.