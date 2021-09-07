Представители Костюшкина отказались проводить дополнительную экспертизу композиции Монеточки

Сторона защиты артиста Стаса Костюшкина заявила, что не собирается проводить дополнительную экспертизу композиции "Мама, я не зигую" исполнительницы Монеточки, которую певец обвинил в плагиате и контрафакте своей песни "Женщина, я не танцую".

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, представитель артиста заявил, что ответчик, утверждая о пародии, не предоставил соответствующих доказательств, а часть требований касательно экспертизы является вопросами права и не может быть разрешена экспертами.

"Вопрос, пародия или нет, это вопрос правовой, то есть охватывается ли это правом свободного использования или нет. А эксперты решают этот вопрос относительно своей сферы знаний. Музыковедческая экспертиза, которая была только что назначена, может определить схожи ли эти произведения, но у нас вопрос такой не стоит: ответчик не возражает, говорит о том, что это производное произведение, но заявляет, что оно пародийное. Таким образом мы считаем, что эксперт просто не может установить эти факты, и эта ситуация просто затягивает процесс", - заявил представитель Костюшкина Александр Гудков.

Он также отметил, что эксперт, которого предложила сторона ответчика, является тем самым, который утверждал, что "Ефремов был не за рулём, и он может это доказать".

В свою очередь представитель Монеточки представил московскую компанию, которая могла бы провести экспертизу, подтверждающую их позицию, а также настоял на проведении ещё и лингвистического исследования текста песен.

По итогам заседания Чкаловский районный суд Екатеринбурга постановил назначить судебную музыковедческую экспертизу, поскольку суд не обладает необходимыми сведениями для разрешения вопроса без исследований. Оплата экспертизы ложится на плечи ответчика.

Экспертиза продлится 1 месяц. До этого времени судебный процесс будет приостановлен.