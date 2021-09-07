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Экономика Свердловская область
Свинокомплекс пермский, свиньи (2017) | Фото: Маргарита Рощупкина

Свинокомплекс "Полевской" перенесут на новую площадку до конца этого года

Собственники свинокомплекса "Полевской" подтвердили его перенос на новую площадку.
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Как заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе состоявшейся в понедельник "прямой линии", до конца 2021 года свинокомплекс из Полевского переедет на новое место прописки. По его словам, туда переберется все поголовье скота. Также Куйвашев поручил главе Полевского городского округа Константину Поспелову держать на контроле вопрос трудоустройства сотрудников комплекса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, сегодня реализацию "дорожной карты" по переносу общества с ограниченной ответственностью "Свинокомплекс "Полевской" обсудили участники совещания, которое провел вице-губернатор Сергей Бидонько. Директор акционерного общества "Свинокомплекс "Уральский", подразделением которого является "Полевской", Владимир Стогний подтвердил, что процесс ведется даже с опережением плана.

Ожидается, что в начале декабря завершится строительство вновь созданной производственной территории. А 1 января площадка в Полевском будет уже свободна.

Напомним, ранее жители Полевского неоднократно жаловались на неприятный запах, связанный с деятельностью свинокомплекса. Для решения вопроса была создана рабочая группа.

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Теги: свинокомплекс, Полевской, площадка



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Ранее 13.12.2019 12:30 Мск Свинокомплекс "Полевской", на который жаловались жители, перенесут в другое место


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