Нобелевский лауреат Андрей Гейм вернется в Россию и создаст научный центр в МФТИ

Нобелевский лауреат в области физики Андрей Гейм, долгое время живший в Европе, создаст научный центр в МФТИ. Об этом сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

"Мотивирующим фактором для того, чтобы молодежь пришла в науку, является сотрудничество и работа с крупнейшими выдающимися людьми. Лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм возвращается в Россию. Он будет создавать новое научное структурное подразделение в ведущем университете МФТИ, Центр перспективных методов мезофизики и нанотехнологий. Центр начнет функционировать с 1 октября 2021 года", - сообщил Фальков на пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля "Техносреда".

Мезофизика — область науки, изучающая проявление квантово-механических эффектов в макроскопических системах, в том числе квантовых низкоразмерных материалах.

В основе научной программы Центра будет применение самых современных физических методов, низкотемпературной сканирующей туннельной микроскопии/спектроскопии, магнитно-силовой микроскопии, фотоэмиссионной спектроскопии с угловым разрешением и других для исследования электронных свойств новых перспективных материалов и наноустройств на их основе. Одним из направлений работы центра будет решение физических проблем, возникающих при миниатюризации макроскопических объектов до наноразмеров.

"В центре будут работать молодые ученые, аспиранты и студенты МФТИ. Наряду с реализацией научной программы будет реализована масштабная программа стажировок молодых исследователей и студентов МФТИ в ведущих мировых физических лабораториях. Исполнительным директором Центра станет кандидат физико-математических наук Василий Столяров", — сообщил Валерий Фальков.

Гейм и его коллега Константин Новоселов получили Нобелевскую премию в 2010 году за создание на тот момент самого тонкого в мире углеродного материала – графена.

Гейм родился в России в 1958 г., получил гражданство Нидерландов и жил в Лондоне. В 2010-м было много слухов о приглашении ученого в "Сколково", но сам он категорически отрицал такую возможность. "Меня это никак не интересует. У меня нет российского гражданства, я гражданин Голландии, там у вас люди что – с ума посходили совсем?", - заявил он в ответ на вопрос о переезде в Москву.