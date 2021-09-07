В Челябинске появится новая пешеходная зона за 34 млн рублей

В Челябинске подготовили проект благоустройства новой пешеходной зоны улицы Свободы. Аукционы по выбору подрядчиков будут проведены до 1 октября. Начальная цена контрактов составит 34,4 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Участок от улицы Тимирязева до улицы Плеханова благоустроят в 2022 году. Этот объект выбрали жители города по итогам рейтингового голосования.

Работы по благоустройству предусматривают замену покрытий, установку малых архитектурных форм, дополнительное озеленение, а также монтаж наружного освещения.