07 Сентября 2021
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Медногорский МСК (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

На ММСК подвели итоги деятельности комиссии по производственным вопросам. Работа будет продолжена

На Медногорском медно-серном комбинате (ММСК) подвели итоги деятельности комиссии по трудовым и производственным вопросам, которая совместно с профсоюзом была создана в мае текущего года с целью решения наиболее актуальных вопросов условий труда. Об этом сообщили в пресс-службе УГМК.

На рассмотрение комиссии поступило 82 вопроса, 61 из них решен положительно. Например, финансирование затрат на обеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой возросло с 40 млн руб. до 70 млн руб. за истекший период.

На 10% увеличилась стоимость талона лечебно-профилактического питания, которое обеспечивается за счет средств предприятия.

Кроме того, средства были направлены на приобретение бытовой техники (холодильники, кондиционеры, кулеры, и т.д.). Общая сумма затрат, направленная предприятием на улучшение условий охраны труда работников в 2021 году, составит более 90 млн руб.

Среди актуальных вопросов работы комиссии был ход ремонтно-восстановительных работ в медеплавильном цехе, где выполнены ремонты двух шахтных печей с установкой новых флюсовых бункеров, осуществлены плановые ремонты плавильного агрегата "Победа" и конвертера №3.

Как отмечает генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков, совместная комиссия полностью оправдала необходимость своего создания, удалось не только максимально быстро реагировать на каждое обращение, но и оперативно решать поставленные вопросы.

В УГМК отмечают, что комиссия продолжит свою работу.

Напомним, в июле ММСК посетили губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор ОАО "УГМК" Андрей Козицын. Они побывали на участке конвертирования и сократительной плавки медеплавильного цеха, где проходили ремонтно-восстановительные работы после аварии, произошедшей 24 апреля нынешнего года. Также они заложили символическую "капсулу времени" на месте строительства нового спортивного объекта в городе Медногорске. В бассейне размером 11х25 метров одновременно смогут заниматься 32 человека, столько же в зале подготовительных занятий, кроме того предусмотрены зрительские трибуны на 30 посадочных мест.

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Теги: ММСК, УГМК



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