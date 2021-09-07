Жители сгоревшего этим летом от природных пожаров СНТ "Солнышко" не могли добиться выплат

Жители СНТ "Солнышко", дома и строения которых были полностью уничтожены бушевавшими в Тюменской области лесными пожарами, не смогли получить положенные выплаты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве пояснили, что сложности с получением выплат возникли из-за того, что у граждан не было документов, подтверждающих право собственности. Прокуратура вмешалась и через суд помогла погорельцам доказать, что они являются собственниками.

"По результатам рассмотрения обращений прокуратура в интересах граждан предъявила в Тюменский районный суд исковые заявления о признании факта владения и пользования на праве собственности жилыми домами и строениями, и права на единовременную выплату", - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил 24 иска прокурора о признании факта владения и пользования на праве собственности за гражданами жилыми домами и строениями в СНТ "Солнышко" на день введения режима ЧС.

Пострадавшим выплатят более 15 млн руб.

Отметим, что в департаменте социального развития Тюменской области о произведенных выплатах отчитались еще 2 июня. Сообщалось, что погорельцам выплатили 15 млн руб.

Всего выплаты получили 52 человека. Поручение о предоставлении материальной поддержки было отдано губернатором Тюменской области Александром Моором в связи с лесным пожаром 17 мая

Напомним, 25 дачных домов СНТ "Солнышко" пострадали от пожара 17 мая. Сразу после этого, в Тюмени объявлен сбор помощи для погорельцев.