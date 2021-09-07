07 Сентября 2021
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Общество Сибирский ФО
сергей шойгу (2021) | Фото: vk.com/karaool

Путин с Шойгу ушел в сибирскую тайгу на несколько дней

Владимир Путин до среды ушел в тайгу вместе с Сергеем Шойгу, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. После визита на Дальний Восток президент взял несколько дней отдыха, передает РБК.

"Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее", — рассказал Песков.

По его словам, возвращение президента в Москву ожидается завтра к вечеру.

В марте Путин и Шойгу уже отдыхали вместе в Сибири. Тогда министр обороны показывал президенту свою малую родину – республику Тыва. Как сообщал Песков, они катались на вездеходе и совершили пешие прогулки в тайге. Шойгу также показал главе государства свою мастерскую, в которой он занимается изготовлением деревянных поделок.

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Теги: владимир путин, отпуск, сергей шойгу, сибирь, тайга



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