Путин с Шойгу ушел в сибирскую тайгу на несколько дней

Владимир Путин до среды ушел в тайгу вместе с Сергеем Шойгу, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. После визита на Дальний Восток президент взял несколько дней отдыха, передает РБК.

"Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее", — рассказал Песков.

По его словам, возвращение президента в Москву ожидается завтра к вечеру.

В марте Путин и Шойгу уже отдыхали вместе в Сибири. Тогда министр обороны показывал президенту свою малую родину – республику Тыва. Как сообщал Песков, они катались на вездеходе и совершили пешие прогулки в тайге. Шойгу также показал главе государства свою мастерскую, в которой он занимается изготовлением деревянных поделок.