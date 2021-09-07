Песков прокомментировал ситуацию с сайтом "Умное голосование"

Оценка ситуации вокруг блокировки сайта "Умное голосование" на фоне предвыборной кампании не входит в прерогативу президента России Владимира Путина, заявили в Кремле.

"Это не его прерогатива, поэтому здесь вряд ли на этот счет есть какое-то мнение президента", – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что предвыборной кампанией занимается ЦИК РФ, и все подобные вопросы посоветовал адресовать туда.

Песков добавил, что для президента главное, чтобы выборы в России соответствовали букве и духу закона, передает ТАСС.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт соратников оппозиционера Алексея Навального "Умное голосование". Это произошло потому, что портал используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, внесен в реестры иностранных агентов и экстремистских организаций).

Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы по иску компании "Вулинтертрейд" запретил Google и "Яндексу" отображать в поисковых системах "Умное голосование".