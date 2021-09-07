Хоккеисты "Автомобилиста" почтили память погибших игроков "Локомотива"

07 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
Игроки &quot;Автомобилиста&quot; возложили цветы к памятнику хоккеисту у КРК &quot;Уралец&quot; (2021) | Фото: пресс-служба ХК &quot;Автомобилист&quot;

Хоккеисты "Автомобилиста" почтили память погибших игроков "Локомотива"

Сегодня, 7 сентября, хоккеисты, руководство, тренерский штаб и персонал "Автомобилиста" почтили память своих коллег из "Локомотива", погибших 7 сентября 2011 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, основная и молодежная команды возложили цветы к памятнику хоккеисту, который установлен у КРК "Уралец".

Игроки "Автомобилиста" возложили цветы к памятнику хоккеисту у КРК "Уралец"(2021)|Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Игроки "Автомобилиста" возложили цветы к памятнику хоккеисту у КРК "Уралец"(2021)|Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Напомним, что сегодня исполнилось ровно 10 лет с момента страшной трагедии под Ярославлем, унесшей жизни хоккейной команды "Локомотив". На борту разбившегося при взлете из аэропорта Туношна самолета находились 45 человек - 37 пассажиров и восемь членов экипажа.

В результате погибли 44 человека. Среди них был и уроженец Свердловска, голкипер Александр Вьюхин.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Автомобилист, Локомотив, память, хоккеисты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети