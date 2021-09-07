Хоккеисты "Автомобилиста" почтили память погибших игроков "Локомотива"

Сегодня, 7 сентября, хоккеисты, руководство, тренерский штаб и персонал "Автомобилиста" почтили память своих коллег из "Локомотива", погибших 7 сентября 2011 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, основная и молодежная команды возложили цветы к памятнику хоккеисту, который установлен у КРК "Уралец".

Напомним, что сегодня исполнилось ровно 10 лет с момента страшной трагедии под Ярославлем, унесшей жизни хоккейной команды "Локомотив". На борту разбившегося при взлете из аэропорта Туношна самолета находились 45 человек - 37 пассажиров и восемь членов экипажа.

В результате погибли 44 человека. Среди них был и уроженец Свердловска, голкипер Александр Вьюхин.