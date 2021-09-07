Количество жалоб в свердловский Роспотребнадзор снизилось на 21%

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области подвели итоги первого полугодия 2021 года.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ведомстве, за этот период к ним поступило 10 тыс. 341 обращение, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 21%. В структуре наибольшее количество приходится на нарушения прав потребителей (47% от общего количества).

Число таких жалоб уменьшилось на 35% в сравнении с прошлым годом. Актуальными темами обращений в сфере прав потребителей остаются жалобы в розничной торговле - 31%, в сфере оказания услуг ЖКХ - 16%, медицинских услуг - 14%, деятельности на финансовом рынке - 7% и транспортных услуг - 6%.

В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения поступило 4 тыс. 348 обращения (42% от общего количества, меньше на 15% в сравнении с 2020 годом). Наиболее распространенной темой являются условия проживания в жилых помещениях (повышенный уровень шума от объектов торговли, инженерных систем и коммуникаций, санитарное состояние мест проживания) - 29%. Жалобы о пищевых продуктах и добавках, продовольственном сырье, а также контактирующих с ними материалах, изделиях и технологиях их производства составляют 12%.

Об эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений и оборудования сообщают 9% заявителей, а о почве, содержании территорий городских и сельских поселений, промышленных площадок - 8%.