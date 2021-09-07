В Казахстане может появиться закон о защите прав атеистов

Казахстан может принять закон о защите прав атеистов.

На брифинге комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития республики журналисты напомнили главе комитета Ержану Нукежанову, что закон о защите прав верующих и атеистов предлагали принять еще четыре года назад, но до сих пор изменений в законодательстве нет.

"Что касается работы комитета в данном направлении, мы стремимся полностью обеспечить права как верующих, так и неверующих. В связи с этим мы планируем в рамках точечных поправок, исходя из мирового опыта, ввести такое понятие, как права неверующих. В данное время есть права верующих", - заявил Нукежанов.

"Мы светское государство, у нас закон превыше всего вне зависимости от религии, конфессии, этнической принадлежности. Мы к этому стремимся", - цитирует чиновника Tengrinews.kz.