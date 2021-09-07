Детский омбудсмен выступила за смертную казнь для педофилов после трагедии в Киселевске

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец высказалась за смертную казнь для педофилов после убийства и изнасилования двух школьниц в Кузбассе.

"Пожизненное заключение — это минимум возможного наказания, которое они должны нести. Минимум. В идеале, конечно, смертная казнь", — заявила Волынец в беседе с RT.

По ее мнению, меры надо ужесточать, этого давно ждет общественность, так как количество таких преступлений не падает.

В Кремле не считают необходимым ужесточать или пересматривать законодательство в части наказания для педофилов. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, никакой работы в администрации президента на этот счет не ведется.

"Свои функции выполняют правоохранительные органы", - цитирует его "Интерфакс".

Напомним, 6 сентября в Киселевске девочки не вернулись из школы. В результате поисков следователи вышли на видеозапись из магазина. На ней видно, как взрослый мужчина покупает девочкам сладости, а потом уходит с ними в неизвестном направлении.

Одним из подозреваемых стал 41-летний Виктор Пестерников. В 2019 году мужчина освободился из колонии после 10 лет – он сидел за "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего".

Позже Пестерников был задержан, он признался, что изнасиловал и задушил девочек. Также он показал место, где было совершено преступление. Тела пропавших детей нашли нашли в одном из заброшенных домов.