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Политика Центральный ФО
Голосование 13 сентября (2020) | Фото: vk.com/Дмитрий Сорокин

"У колодца": в Ивановской области избирком согласовал более тысячи мест для голосования "на пеньках"

Избирательная комиссия Ивановской области согласовала более тысячи мест для так называемого "голосования на пеньках": площадки " для дополнительной возможности голосования групп избирателей, проживающих в населенных пунктах или иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено".

Хотя еще в начале года председатель Центризбиркома России Элла Памфилова говорила, что "ЦИК не рекомендует "голосование на пеньках" и призывает сводить его к минимуму", практика не запрещена и по-прежнему широко используется.

Так, в большинстве деревень участки для голосования на предстоящих трехдневных выборах разместятся "у колодца", "у магазина" или "у храма". О видеонаблюдении на таких участках ничего не сообщается, как и об организации сохранности ящиков для голосования и бюллетеней.

Но самый примечательный момент в том, что в число мест, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено" попали и территории в самом Иваново, а также в других крупных городах области. Так, один из участков предлагается расположить в промзоне на окраине Иваново – на пустыре, хотя в полутора километрах от этого места есть общеобразовательная школа.

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Теги: избирком, выборы в госдуму, голосование на пеньках



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