07 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
дорожная разметка, дорожные работы, ремонт дороги (2013) | Фото: Правительство Москвы

На Южном Урале из-за жалобы приостановлены аукционы по дорожной разметке на 1,6 млрд рублей

В Челябинске УФАС приостановило проведение аукционов на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения с начальной стоимостью 1,6 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В антимонопольную службу поступила жалоба от компании из Москвы ДК "НОРД" на действия заказчика при проведении аукционов. Заявитель считает, что региональный миндортранс установил требования к гарантийным срокам, противоречащие требованиям нормативных документов и законодательству о контрактной системе.

Жалоба будет рассмотрена 8 сентября.

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Теги: аукцион, контракт, УФАС, жалоба,



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