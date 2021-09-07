На Южном Урале из-за жалобы приостановлены аукционы по дорожной разметке на 1,6 млрд рублей

В Челябинске УФАС приостановило проведение аукционов на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения с начальной стоимостью 1,6 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В антимонопольную службу поступила жалоба от компании из Москвы ДК "НОРД" на действия заказчика при проведении аукционов. Заявитель считает, что региональный миндортранс установил требования к гарантийным срокам, противоречащие требованиям нормативных документов и законодательству о контрактной системе.

Жалоба будет рассмотрена 8 сентября.