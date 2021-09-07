07 Сентября 2021
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Экономика В России Воронежская область
сыр, завод, сыроделие, производство, апк (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В ноябре в Воронежской области появится новый сыродельный завод

Воронежская область с ноября 2021 года начнет обеспечивать сыром все субъекты РФ, страны СНГ и дальнего зарубежья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Крупнейшая компания из Германии, специализирующая на производстве молочной продукции, планирует расширить свое присутствие в регионе. Этой осенью в Бобровском районе заработает новая сыроварня. Ее строительство началось в июле 2019 года – 11 июля был заложен первый камень.

Для российского потребителя на сыроварне будут производить сыр гауда, маасдам, российский сыр и сухую сыворотку.

Планируемая мощность сыроварного завода составит 450 тонн молока в сутки, а объем инвестиций составит порядка двух миллиардов рублей.

Запуск проекта губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудил с управляющим директором DMK International Михаэллем Феллером.

Александр Гусев, DMK International, Михаэлль Феллер(2021)|Фото: govvrn.ru

Встреча состоялась 6 сентября. В обсуждении также участвовали гендиректор компании "ДМК Руссланд" Олег Майстер, зампред правительства Воронежской области Виктор Логвинов, глава департамента экономразвития области Данил Кустов и мэр Бобровского района Анатолий Балбеков.

Говоря о сыродельном заводе, Гусев подчеркнул, что это важный для области проект, ведь он создаст дополнительно 170 новых рабочих мест и принесет в бюджеты всех уровней до 150 миллионов рублей в год.

"Областные власти готовы оказывать и дальше всестороннюю помощь инвестору, в том числе касающуюся налоговых преференций, предусмотренных законодательством", - сообщил губернатор.

Михаэль Феллер подтвердил, что власти региона и местной администрации оказывают поддержку в реализации проекта и поблагодарил за внимательное отношение и помощь во всех вопросах.

сыр, завод, сыроделие, производство, апк(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Отметим, что это не единственный сыродельный завод немецкой компании. Бобровский сыродельный завод уже работает в селе Тройня. Площадь предприятия составляет 4,3 гектара. Оно выпускает полутвердый сыр и сухую молочную сыворотку. DMK International регулярно финансирует модернизацию предприятия и развитие производства. Так, за 330 миллионов рублей инвестор соорудил на заводе очистные сооружения.

Региональные власти выстроили в области мощный молочный кластер. Воронежская область входит в тройку лидеров по продажам молочных продуктов – молоку, сыру и маслу, уступая лишь Татарстану и Краснодарскому краю. В настоящий момент из области в другие субъекты вывозят две трети молока.

В рейтинге Национального союза производителей молока Воронежская область занимает 19 строчку по объемам производства питьевого молока. В сравнении с 2019 годом этот показатель вырос на 12,2%. По кисломолочной продукции, без творога, регион занимает 11 позицию, а по сырам – четвертую. Объем производства сыров составляет 50,5 тысяч тонн, что больше на 37,6% в сравнении с 2019 годом.

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Теги: сыродельный завод, молочные продукты, сыр



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