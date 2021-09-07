07 Сентября 2021
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Экономика В России
лекарство аптека (2016) | Фото: Павел Гурьянов

В России с начала года подняли цены более чем на 30 жизненно важных лекарств

С начала года Минздрав повысил цены на 32 препарата из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает "Фармвестник".

Больше всего среди подорожавших препаратов противоопухолевых — 10. Также в списке присутствуют два офтальмологических препарата, две вакцины и два противоэпилептических лекарства.

Самый дорогой из этого списка — иммуноглобулин антитимоцитарный, применяемый в трансплантологии, — подорожал с 49 640 рублей до 150 тысяч рублей.

Ранее в Свердловском УФАС прокомментировали ситуацию с ценами на жизненно необходимые лекарственные препараты в регионе. В ведомстве заявили, что никаких нарушений нет.

СМИ сообщили, что по итогам 2021 года лекарства подорожают как минимум на 8%, таким образом превысив инфляцию. Основные причины подорожания, по данным аналитиков, заключаются в снижении курса рубля и росте стоимости сырья, импортируемого из-за рубежа. Сообщалось, что такая ситуация может привести к дефициту некоторых базовых препаратов, так как из-за увеличившихся издержек на субстанции производителям невыгодно их выпускать.

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Теги: жизненно важных лекарства, цены



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