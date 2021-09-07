07 Сентября 2021
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отопительный сезон (2016) | Фото:Накануне.RU

В образовательные организации Нижневартовска стало поступать тепло

В образовательные организации Нижневартовска началась подача тепла. По состоянию на 6 сентября, отопление появилось в шести учреждениях. Руководители практически всех школ и детских садов уже направили заявки на подключение тепла. Работа идёт планомерно, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Во время заседания окружного координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства губернатор Югры Наталья Комарова поставила задачу перед ресурсоснабжающими организациями быть готовыми к запуску тепла в социальные учреждения с 1 сентября. Подача тепла в жилищный фонд будет осуществляться в соответствии с температурным режимом. Точной даты нормативными документами не установлено, закон требует ориентироваться по погоде. Отопительный сезон должен начаться, если в течение пяти дней среднесуточная температура держится на уровне ниже восьми градусов.

Ранее стало известно, что коммунальные и жилищные службы завершают мероприятия по подготовке города к работе при низких температурах.

"По городу Нижневартовску замена ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составляет 7,03 км. Объём замены инженерных сетей в 2021 г. соответствует достижению целевых показателей государственной программы. Готовность муниципального образования города к пуску тепла составляет 100%", - сообщил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергей Сериков.

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Теги: тепло, Нижневартовск, школы



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