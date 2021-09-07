07 Сентября 2021
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Общество За рубежом
(2004) |

Флорида, Монтана и Техас запретили работодателям требовать доказательства вакцинации сотрудников

С 16 сентября во Флориде юридические лица, требующие предоставить доказательства вакцинации, будут штрафоваться на сумму 5 тыс. долларов.
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Основанием для штрафа стал подписанный в начале года губернатором Роном ДеСантисом закон, запрещающий ковид-паспорта. Аналогичный закон действует также в штате Монтана. Также они были запрещены в Техасе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что техасцы имеют право на свободное передвижение без каких-либо ограничений.

"Правительство не должно требовать от техасцев предъявлять доказательства вакцинации и раскрывать частную медицинскую информацию только для того, чтобы они могли заниматься повседневными делами", - подчеркнул Эбботт.

Губернатор Флориды сказал, что личный выбор граждан в отношении вакцинации будет защищен, и ни одна компания не может дискриминировать под предлогом того, что человек не ввел себе вакцину.

Интересно, что все названные штаты возглавляют республиканцы. Демократы же, которые теоретически должны больше защищать демократические права, напротив, придерживаются политики принудительной вакцинации.

В США вакцинировано около 70% населения, но заболеваемость и смертность от ковида летом многократно выросли. Оперативная ковидная смертность близка к российской.

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Теги: вакцинация, США



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