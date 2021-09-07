07 Сентября 2021
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Происшествия За рубежом
Талибы, Талибан (запрещено в РФ) (2021) | Фото: REUTERS/Stringer

Талибы* стрельбой из автоматов разогнали в Кабуле антипакистанский митинг

"Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) открыл огонь для разгона антипакистанского митинга в Кабуле.

Около 70 человек, в основном женщины, собрались у посольства Пакистана с плакатами, они скандировали обвинения Исламабада во вмешательстве во внутреннюю политику Афганистана.

По данным AFP, талибы* стреляли в воздух, тем не менее, сообщается о нескольких пострадавших.

Ранее антипакистанские акции протеста прошли в других крупных городах Афганистана – Герате и Мазари-Шарифе, там талибы* тоже разгоняли протестующих.

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Теги: пакистан, митинг, афганистан, талибы



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