Талибы* стрельбой из автоматов разогнали в Кабуле антипакистанский митинг

"Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) открыл огонь для разгона антипакистанского митинга в Кабуле.

Около 70 человек, в основном женщины, собрались у посольства Пакистана с плакатами, они скандировали обвинения Исламабада во вмешательстве во внутреннюю политику Афганистана.

По данным AFP, талибы* стреляли в воздух, тем не менее, сообщается о нескольких пострадавших.

Ранее антипакистанские акции протеста прошли в других крупных городах Афганистана – Герате и Мазари-Шарифе, там талибы* тоже разгоняли протестующих.