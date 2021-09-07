"Баден-Баден" больше не будет сливать воду в озеро Реж

Уральский оздоровительный комплекс "Баден-Баден" больше не будет сливать воду в озеро Реж.

Накануне житель Режа Вадим Долгов обратился на "прямую линию" с губернатором Евгением Куйвашевым. Уралец пожаловался, что вода, поступающая в озеро из бассейнов комплекса, негативно влияет на природу. Куйвашев поручил разобраться в ситуации.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, сегодня в оздоровительный комплекс выехали вице-губернатор Алексей Шмыков и глава регионального министерства природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. Они на месте обсудили ситуацию с руководством комплекса и местными жителями. Было принято решение, что труба, через которую вода сбрасывалась в водоем, будет демонтирована.

"Собственникам комплекса вручено предостережение, труба будет заварена, чтобы не допускать сбросов. Собственник обязуется получить все необходимые документы, чтобы в случае необходимости сливать эту воду в бытовую канализацию. Вопрос будет на контроле министерства, при планировании объездов территорий мы также учтем этот вопрос и организуем проверку исполнения требований", - рассказал Алексей Шмыков.

По словам руководства "Баден-Бадена", сброс воды осуществляется лишь несколько раз в год. Это происходит, когда необходимо полностью осушить чашу бассейна.

Напомним, что всего свердловчане отправили Куйвашеву около 12 тысяч вопросов на "прямую линию".