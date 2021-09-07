Вятрович: Русь-Украина будет на руку России

Переименование Украины в Русь-Украину, что предложил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, будет только на руку России. Об этом заявил бывший главный "декоммунизатор" Украины Владимиир Вятрович.

По его мнению, это именно то, что нужно Владимиру Путину, - разрушение "украинской национальной идентичности". А переименование страны будет воспринято как несерьезность самой страны.

"Попытка перевести это новое название Русь-Украина на любом языке приведет к тому, что будь то на русском, английском, французском или немецком, приведет к тому, что Украину будут воспринимать именно как часть России. Russian Ukraine – это примерно так, как будет звучать это название на английском языке. Russiche-Ukraine – это так будет звучать на немецком языке", – сказал Вятрович.

При этом на Украине в учебниках истории фигурирует Киевская Русь-Украина, которую придумал Михаил Грушевский.