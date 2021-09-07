07 Сентября 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Украинская ССР, карта, Украина, карта Украины (2016) | Фото:

Вятрович: Русь-Украина будет на руку России

Переименование Украины в Русь-Украину, что предложил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, будет только на руку России. Об этом заявил бывший главный "декоммунизатор" Украины Владимиир Вятрович.
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По его мнению, это именно то, что нужно Владимиру Путину, - разрушение "украинской национальной идентичности". А переименование страны будет воспринято как несерьезность самой страны.

"Попытка перевести это новое название Русь-Украина на любом языке приведет к тому, что будь то на русском, английском, французском или немецком, приведет к тому, что Украину будут воспринимать именно как часть России. Russian Ukraine – это примерно так, как будет звучать это название на английском языке. Russiche-Ukraine – это так будет звучать на немецком языке", – сказал Вятрович.

При этом на Украине в учебниках истории фигурирует Киевская Русь-Украина, которую придумал Михаил Грушевский.

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Теги: Украина, Русь



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