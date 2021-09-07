07 Сентября 2021
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прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

В Миассе прокуратура проведет проверку из-за разрушающийся подпорной стены у школы

Прокуратура проверит информацию о разрушающихся бетонных блоках у школы №18 в Миассе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Миассе просят отремонтировать подпорную стену у школы №18. По словам общественников, стена "поползла", швы разошлись, а огромные бетонные блоки могут обвалиться. Жители города уже неоднократно писали обращение в администрацию города и прокуратуру, но меры не были приняты.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет проверено соблюдение безопасных условий пребывания учащихся в образовательной организации и на прилегающей территории, будет дана оценка доводам о бездействии органов местного самоуправления по своевременному обследованию сооружения и принятию мер к обеспечению безопасности граждан", - рассказали в прокуратуре.

подпорная стена у школы в Миассе(2021)|Фото: Гражданский патруль

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Теги: школа, подпорная стена, дети, прокуратура,



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