В Миассе прокуратура проведет проверку из-за разрушающийся подпорной стены у школы

Прокуратура проверит информацию о разрушающихся бетонных блоках у школы №18 в Миассе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Миассе просят отремонтировать подпорную стену у школы №18. По словам общественников, стена "поползла", швы разошлись, а огромные бетонные блоки могут обвалиться. Жители города уже неоднократно писали обращение в администрацию города и прокуратуру, но меры не были приняты.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет проверено соблюдение безопасных условий пребывания учащихся в образовательной организации и на прилегающей территории, будет дана оценка доводам о бездействии органов местного самоуправления по своевременному обследованию сооружения и принятию мер к обеспечению безопасности граждан", - рассказали в прокуратуре.