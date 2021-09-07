"Аэрофлот" отстранил пилотов за отказ прививаться от COVID-19

"Аэрофлот" отстранил от работы нескольких пилотов из-за отказа делать прививку от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС).

По словам главы ШПЛС Игоря Дельдюжова, непривитые работники других департаментов "Аэрофлота" продолжают трудовую деятельность, "что является дискриминацией".

При этом подобной ситуации нет ни в одной авиакомпании, это вызывает "излишнюю социальную напряженность" и подталкивает пилотов к увольнению, считает Дельдюжов. Он просит гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова отменить приказы об увольнении сотрудников.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" с 1 сентября поднимет ставки для бортпроводников. В компании добавили, что также работают над повышением зарплат пилотов.

В январе "Аэрофлот" сократил зарплаты летчиков и летного персонала из-за уменьшения налета в период пандемии коронавируса. В августе профсоюз пилотов попросил авиакомпанию пересмотреть систему оплаты труда. Отмечалось, что существует риск дефицита кадров из-за низких зарплат.