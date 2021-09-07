Священника, призвавшего патриарха опубликовать декларацию о доходах, запретили в служении

Скандал вокруг клирика Романа Степанова из Новочебоксарска набирает обороты.

Накануне СМИ сообщили о видеообращении, записанном священником. В нем Степанов призвал высших сановников РПЦ, включая Патриарха Кирилла, опубликовать декларации о доходах, чтобы вернуть доверие паствы. Клирик обличает корыстных служителей церкви и говорит о том, что РПЦ погрязла в коррупции.

Уже к вечеру на сайте Чебоксарско-Чувашской епархии, где служит Степанов, появился указ местного митрополита Савватия о запрещении служения для строптивого священника и назначении церковного суда.

Примечательно, что Савватий ни слова не говорит в своем указе о скандальном видеообращении Степанова, зато рассказывает, что священник был уличен в употреблении тяжелых наркотиков и блудной связи с женщиной. Митрополит сообщает, что ранее Степанова уже отстраняли от служения, но тот попросился обратно, и ему разрешили вернуться. Глава епархии считает, что Роман Степанов использовал эту возможность "сформировать "клиентскую базу пострадавших" для дальнейшей правозащитной практики, а также увеличения числа подписчиков в социальных сетях с целью последующей монетизации своей публичной деятельности".

Степанов тоже не сидел на месте и успел дать комментарии в СМИ. Так, в эфире радио "Эхо Москвы" он заявил, что за его запрещением в служении стоит глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда: "Как я понимаю, он позвонил Владыке — Митрополиту Савватию Чебоксарскому и Чувашскому — и попросил, дал инструкцию, как и что сделать, как в этой ситуации поступить. У нас в церкви вот так это как бы решается: звонят из Москвы, когда есть какая-то проблема, или с публичной оглаской, и это решается сообща. Начали искать повод, для того чтобы меня запретить".

Также Степанов считает, что митрополит Савватий нарушил тайну исповеди, сообщив публично о наркозависимости священника.

Пока что Степанова направили псаломщиком в Свято-Троицкий мужской монастырь Чебоксар, церковный суд по решению дальнейшей судьбы священника должен пройти не позднее декабря этого года. Если Степанов ослушается и не поедет в монастырь, то ему грозит лишение сана.