Воронежская область примет участие в Всероссийской неделе охраны труда

В Сочи проходит Всероссийская неделя охраны труда, где будут представлены отечественные разработки в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Регионы и бизнес обменяются опытом по управлению охраной труда в разных сферах экономики. Ожидается участие представителей Минтруда России, Минздрава, МЧС, Роструда, Роспотребнадзора, руководства компаний "Росатом", РЖД, "Газпромнефть", СУЭК, KPMG Russia & CIS, "Яндекс.Маркет", IKEA.

Воронежскую область на форуме представляет делегация во главе с первым заместителем председателя правительства Воронежской области Виталием Шабалатовым. Охрана безопасности труда для Воронежской области не праздный вопрос. В августе губернатор региона Александр Гусев провел совещание, посвященное производственному травматизму на предприятиях Воронежской области. Последние три года наблюдалось снижение травматизма в регионе, однако в 2021 году опять возник рост. Это объясняется простоем ряда предприятий из-за "ковидных" ограничений в 2020-ом и как следствие - отсутствие должного внимания и финансирования охраны труда в 2021-ом. Губернатор выразил тревогу в связи с такой статистикой. "Необходимо более предметно проработать этот вопрос с нашим профильным департаментом во взаимодействии со службами охраны труда. Речь идет об охране жизни и здоровья сотни тысяч людей. Кроме того, лучшие практики нужно изучить. Сегодня в Воронеже работает много предприятий, которые системно подходят к этому вопросу, имеют хороший опыт организации безопасного труда, – отметил тогда губернатор.

В прошлом году количество правонарушений в сфере охраны труда в Воронежской области удалось сократить вдвое. Из общего числа проверок в 1168 случаях были выявлены нарушения трудового законодательства. Всего было установлено 5249 фактов нарушения. Исполняя предписания, работодатели восстановили права 12 тыс. 220 работников.

Теперь глава региона поручил Виталю Шабалатову посетить Всероссийскую неделю охраны труда для обмена опытом и изучения лучших кейсов.

В Воронежской области большое внимание уделяется здоровому образу жизни у сотрудников предприятий, ответственности работодателей в отношении охраны труда и создания благоприятной среды на рабочем месте. Служба медицинской профилактики в регионе представлена областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики, 24 отделениями медицинской профилактики, 31 кабинетом медицинской профилактики, 14 центрами здоровья.

Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) - ежегодное мероприятие, с 2015 года организуемое Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в сфере промышленной безопасности. Курирует организацию Недели зампред Правительства Татьяна Голикова, оператором выступает Фонд Росконгресс. Форум ставит своей целью создание площадки диалога бизнеса и власти о совершенствовании законодательной базы в сфере охраны труда. ВНОТ проходит с 6 по 9 сентября в Парке науки и искусства "Сириус".

В работе форума примут участие чиновники и представители бизнеса, запланировано более 100 мероприятий . Татьяна Голикова присоединится к диалогу на площадке "Охрана здоровья на производстве: новые вызовы, быстрые решения". В дискуссии примут участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, президент РСПП Александр Шохин, председатель ФНПР Михаил Шмаков, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также топ-менеджмент РЖД, Росатома и других крупных компаний. Одной из центральных тем ВНОТ станут поправки в Трудовой кодекс, которые вступают в силу с 1 марта 2022 года. Изменения закона отвечают новым вызовам в сфере охраны труда и направлены на применение риск-ориентированного подхода в менеджменте.