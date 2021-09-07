Борцы с лесными пожарами в Свердловской области получат по 50 тысяч рублей

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил выделить из резервного фонда правительства средства на поощрение работников Уральской авиабазы и лесничеств, задействованных в ликвидации природных пожаров.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, премии в размере 50 тысяч рублей получат почти 1,7 тыс. человек. Всего из резервного фонда региона на эти цели выделено более 126,6 млн рублей.

Тема борьбы с лесными пожарами поднималась в ходе "прямой линии", которую Куйвашев провел 6 сентября. Отвечая на вопрос, губернатор заявил, что из-за жаркого лета и малого количества осадков количество природных пожаров в этом году превысило показатели прошлых лет. По его словам, в данный момент все возгорания локализованы.

Напомним, на прошлой неделе глава Среднего Урала вернулся на первые позиции рейтинга "Губернаторы под ударом", который составляет Telegram-канал "Незыгарь". По мнению авторов канала, одной из причин стали лесные пожары в регионе.