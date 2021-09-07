07 Сентября 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.RU

Жительнице Среднего Урала вместо обещанного планшета прислали шапку с надписью LOL

На Среднем Урале полицейские Верхней Пышмы проводят проверку по факту кибермошенничества.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, к ним поступило заявление от 46-летней женщины. В конце августа этого года в поисках планшета она зашла на платформу продаж в одной из социальных сетей. Найдя интересующее предложение, связалась с продавцом, и стороны заключили сделку купли-продажи.

Стоимость продавец попросил оплатить сразу, что женщина и сделала. Посылку тот действительно отправил и товар дошел довольно быстро. Вот только вместо электронного гаджета злоумышленник намеренно прислал ей детскую шапочку с надписью LOL (сокращение от английского laughing out loud - "громко смеюсь", - прим. ред.).

Детская шапка(2021)|Фото: 66.мвд.рф

Сумма ущерба составила 4 тысячи рублей. В полиции призывают уральцев быть внимательнее, совершая покупки на торговых интернет-площадках.

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Теги: шапка, планшет, мошенничество



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