Жительнице Среднего Урала вместо обещанного планшета прислали шапку с надписью LOL

На Среднем Урале полицейские Верхней Пышмы проводят проверку по факту кибермошенничества.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, к ним поступило заявление от 46-летней женщины. В конце августа этого года в поисках планшета она зашла на платформу продаж в одной из социальных сетей. Найдя интересующее предложение, связалась с продавцом, и стороны заключили сделку купли-продажи.

Стоимость продавец попросил оплатить сразу, что женщина и сделала. Посылку тот действительно отправил и товар дошел довольно быстро. Вот только вместо электронного гаджета злоумышленник намеренно прислал ей детскую шапочку с надписью LOL (сокращение от английского laughing out loud - "громко смеюсь", - прим. ред.).

Сумма ущерба составила 4 тысячи рублей. В полиции призывают уральцев быть внимательнее, совершая покупки на торговых интернет-площадках.